桃園市中壢13歲少女充當警方誘餌，卻在警方監控下誘捕以裸照恐嚇自己的男網友時，在員警面前遭載走性侵，引起軒然大波。中壢分局回應，相關員警已提醒少女千萬別上車，過程也無單獨以少女作誘餌。但這種說法讓立委及民眾群起反彈，在網路上也引爆網友正反兩面論戰。

此事引發社會輿論討伐，掀起Dcard網友正反兩面留言，「沒保護好報案人，害她被歹徒抓去性侵」、「中壢警察想業績想瘋了？就問直接到他家逮捕他有什麼問題？裸照威脅沒違法？還是抓強姦未遂或即遂你獎金比較多？」、「應該檢討辦案方法？出事後卻想把責任推給未成年小孩，真的很難相信這種警察能對社會有幫助」。

一名網友更指稱，警方將責任推給13歲小女生沒聽話上車，即使監護人同意當誘餌，作筆錄也陪同在旁，但警方「甩鍋真徹底，千錯萬錯都是家長和小孩自己不聽話跟同意，聲明沒跟受害人道歉也沒說要檢討警方，更沒說後續懲處。對這家庭來說是一輩子的傷痛，孩子相信家長，家長相信警方，換來無法磨滅的痛。」

不過，也有部分網友逆向留言，「為什麼女學生就會傳自拍裸照給陌生人？到現場自己上車然後又幫對方口交，是不會拒絕還是開車門跑掉嗎？而且是媽媽發現報警的，女學生自己有想報警嗎？說不定她覺得都可以吧」、「是有點扯，但後段警方不是一直要求不要上車」。

根據中壢警分局昨（21）日說明，此案偵辦過程中，從受理、筆錄製作及行動當時，都有監護人同意及全程在旁陪同，並無單獨以13歲少女做為誘餌的狀況，執行中發生被害人脫蹤失控情形，分局將深自檢討改進，並配合桃園地檢署調查釐清員警有無涉及違法情形，相關疏失責任也將一併追究嚴懲，絕不容許類似錯誤再發生。

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