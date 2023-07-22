近日南部天氣酷熱難耐，大幅降低民眾外出意願，導致「血庫鬧血荒」，為了鼓勵民眾踴躍外出捐血，高雄在地職棒球隊台鋼雄鷹攜手高雄捐血中心於7月22日至28日推出企業捐血周活動，民眾只要在活動期間前往高雄、屏東、台東固定捐血點捐血，即可獲得台鋼雄鷹紀念品。

在企業捐血周首日，台鋼雄鷹特別安排總教練洪一中在球隊練習前，先前往楠梓捐血站與現場熱心捐血的民眾互動，無論是簽名或合照皆來者不拒，更透過台鋼雄鷹的社群平台呼籲球迷在血庫鬧血荒時，勇敢挺身而出成為血庫的「鷹援軍」。洪一中也代表球團致贈保養品給醫護人員以及高雄捐血中心同仁，感謝他們辛勤守護血庫，當醫療單位的後盾。

台鋼雄鷹邀請民眾踴躍捐血，只要在7月22日至28日間，前往高雄岡山、楠梓、左營、前金、苓雅、五甲、鳳山（捷運大東站）捐血室或屏東捐血站、台東捐血站完成捐血，就可以獲得台鋼雄鷹選手版文件夾（高雄捐血中心限定款）或選手球衣鑰匙圈扭蛋。另外，高雄、屏東、台東等9個參加活動的固定捐血點也都將設置總教練、選手立牌及手拿版，歡迎球迷朋友打卡與鷹同行。