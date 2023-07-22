蜜柑站長22日到高雄捷運R22A橋頭糖廠站執勤，圖為蜜柑玩逗貓棒。（林瑞益攝）

蜜柑站長22日到高雄捷運R22A橋頭糖廠站執勤，工作人員準備了紀念品口罩供民眾索取。（林瑞益攝）

蜜柑站長22日到高雄捷運R22A橋頭糖廠站執勤，吸引上百民眾與愛貓人士到場爭睹。民眾在值班台的玻璃櫥窗外拿著手機拍照，蜜柑站長一下子往左看，一下子向右看，照顧諸多粉絲。

由於蜜柑站長上午有一點小遲到，高雄捷運公司還準備了紀念品口罩，供民眾在左手手臂上蓋章兌換，印章的內容是一個貓腳印，相當討喜。而蜜柑站長的周邊商品也吸引民眾詢問，詢問到哪裡可以買到蜜柑站長的T恤等。

來自左營的余姓姐妹花一早也到橋頭糖廠站爭睹蜜柑站長的風采，兩人說，他們是左營人，很喜歡蜜柑站長，但目前家裡條件不允許，不能養貓。得知蜜柑站長要到橋頭執勤，當然得到場支持。

高雄捷運表示，今天蜜柑站長的工作內容是「賣萌不賣票」，謝謝許多民眾到橋頭探蜜柑站長的班。工作人員幫蜜柑站長準備了一個紙箱子與毛巾，還有逗貓棒供蜜柑站長解悶。蜜柑站長今天執勤的時間是上午10時至下午3時。