知名資深廣播人莊文平的老婆「文平嫂」，高齡80、廚藝精湛，近年大玩短影音成為百萬流量網紅。（文平嫂提供／陳淑芬台中傳真）

網紅不是Z世代的年輕人的專利，知名資深廣播人莊文平的老婆「文平嫂」，雖高齡80，但廚藝精湛，近年玩起短影音，逗趣經典的內容意外獲粉絲支持，她並打造個人品牌，推出古早味拌麵產品，多支影片創下百萬流量，成為百萬流量網紅。文平嫂22日表示，希望鼓勵年長者和社會大眾追尋自己的夢想，老年人也能活得出自信的色彩。

「家庭的幸福美滿，建立在餐桌上！」文平嫂在結婚後，當了50多年的全職家庭主婦，她長年照顧家庭，家庭宴客都由她一手包辦，廚藝受到政商名流、親朋好友的讚賞和喜愛，近年在網路推出短影音爆紅，進一步打造個人品牌，推出「文平嫂的灶咖」古早味拌麵產品，頗受歡迎。

文平嫂是高齡80開心阿嬤，在網路短影音推出有趣內容，逗趣經典的口白意外獲得粉絲支持，多支影片創下百萬流量，成為網路百萬流量新網紅。

「年紀不是學習的阻礙，要實踐活到老學到老的精神」文平嫂說，她希望藉由品牌活動，分享自己的故事和經驗，鼓勵年長者和社會大眾都能夠追尋自己的夢想，老年人也能活得出自信的色彩。

文平嫂將在8月4日下午14時30分在日月千禧酒店舉辦感恩公益活動《文平嫂生日感恩會》，以不收花籃改以代金認購伴麵做公益，幫助弱勢團體，活動中將文平兄、文平嫂感恩剛出社會第一位老闆、老闆娘，並以「洗腳」儀式感恩父母養育之恩、長輩提攜之愛。