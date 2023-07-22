台汽國光客運近日宣布今年底停駛屏東枋寮往返台東大武路線。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東民眾早年往返西部必須搭乘公路台汽客運，台汽國光客運近日宣布今年底停駛屏東枋寮往返台東大武路線，這是繼去年停駛高雄往返台東市區路線後，等於國光客運全面退出台東，民眾大嘆過往回憶即將走入歷史。

2019年12月南迴公路拓寬通車、加上疫情重創，客運經營不敷成本，國光客運在2022年1月1日停駛高雄往返台東市區路線，僅保留屏東枋寮往返台東大武路線。

台東民眾早期往返西部高雄都必須搭乘公路的台汽客運，而金馬、中興及國光號3種車型最廣為人知，但隨著南迴鐵路1991年通車後，搭乘客運人數驟減，國光客運也開始減班。

國光客運表示，停駛原因除了疫情之外，也加上南迴鐵路通車及南迴公路拓寬的衝擊，營運效益不佳的情況下，決定停駛枋寮往返大武路線，服務期間至今年12月31日止，正式退出台東路線。

國光客運在台東最後的路線即將畫下句點，許多鄉親聞訊後大嘆可惜，民眾表示，早年在汽車、火車不普及的年代，要往西部只有台汽可搭，南迴公路山區蜿蜒，印象中大家一到站就是吐到不行，也有人說「再見了國光」。