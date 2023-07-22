文化部提出文化成年禮金政策，18至21歲青年透過「文化幣」App，可領取1200點的文化成年禮金。行政院長陳建仁今天宣布，原18到21歲文化成年禮金將於明年擴大至16到22歲。適用人數將從100萬人增加至150萬人。

陳建仁今在文化部長史哲、經濟部長王美花、台北市政府秘書長李泰興、台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋等人陪同下，參訪迪化商圈。

文化部表示，在參考歐洲各國近年針對青年提供文化體驗及消費補助後，今年推出文化成年禮金政策，發給18到21歲青年每人1200點文化幣。成年禮金自6月6日開放使用至今，領取人數超過66.8萬、抵用達32.2萬人、抵用金額超過2.86億元。

陳建仁宣布，18到21歲專屬的1200點文化成年禮金，使用於購買表演藝術青年席位，將加碼送100點文化幣的好康優惠。

即日起至明年6月30日成年禮金使用截止日前，以文化幣購買青年席位加碼送100點，且優惠次數無上限。且優惠將回溯至今年6月6日。

陳建仁也透露，現在18到21歲有成年禮金文化幣1200元，文化部一直爭取，部長史哲說這樣不夠，要從16歲到22歲，昨天審下年度預算時，大家覺得確實文化商圈可以用文化幣消費的點很重要，應該要加強，「跟部長講，你的願望有達成」。

他說，希望藉這個機會讓台灣16歲到22歲的年輕人，可以到台灣的各個地方去使用文化幣，使國產影片得到大家的觀賞，希望拍攝場景未來都是大家打卡的地方，也盼文化幣能吸引年輕人。

陳建仁強調，除了認真讀書、認真運動之外，很重要的要有文化氣質、藝術素養，這些都要從文化幣開始，當他們度過美好的16歲到22歲時，映在他們腦海裡面的，是一個美麗的台灣、勤奮的台灣、充滿文化氣息的台灣，塑造台灣人很好的素質、台灣素養。