知名電競實況主Toyz（劉偉健）過曾捲入不少糾紛，而他歷任女友各個身材火辣，曾和香港女神「樂宜」、實況正妹「湘湘」、網美「奈奈」等人交往，最近則被週刊爆和已婚人妻「榕榕子」過從甚密。昨(21日)TOYZ則在Youtube頻道丟出一支「我結婚了，謝謝大家」的影片，讓網友相當震憾，但點進去一看新娘竟是曾和他隔空開槓的陳沂，原來只是做效果的搞笑影片。

陳沂曾批評Toyz是個「爛人」，昨卻出現在Toyz「結婚」的影片，只見兩人手勾手露出燦笑，還找來「乃哥」徐乃麟當證婚人，進一步看才知是三人為了手遊宣傳的影片，徐乃麟虧：「我們開播到現在也促成了一對佳偶，想不到今天兩位互定終身」，陳沂接著告狀Toyz先前被拍與人妻約會的八卦，Toyz則喊冤說：「怎麼會呢？其實我一直在等妳陳沂！」更稱陳沂私下答應要捐卵幫他生小孩。

我結婚了，謝謝大家。

陳沂稍早轉發這支影片，笑說：「乃哥叫我跟Toyz去開房間，大家都問我後來有沒有開？因為沒打贏沒錢開房間，希望乃哥可以贊助開房費～」，引來網友笑說這兩人若真的結婚是最強組合，紛紛說：「其實滿登對的欸，能讓沂看上的得多大好運啊」、「toyz很帥啦，而且感覺性能力很強，可以嫁了」、「趕快生神之子」、「拜託乃哥一定要贊助!!」。

而Toyz先前見黃子佼發2萬字道歉信，在直播中表示聽說很多人都抱怨字太多、看不完，就他過去被「炎上」的經驗，他的粉絲有4成黑粉、6成願意接納他，過去出事他大多主動道歉，會讓網友覺得雖然不一定可以原諒，但至少你有道歉的勇氣，因此「出來道歉」便成為要讓社會大眾願意重新接納你的關鍵字，呼籲黃子佼除了出來面對，也要真心向受害者致歉。