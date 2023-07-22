第一次！美濱海戰艦在外國服役

就在美澳為了因應中方不斷擴大區域影響力，而加強雙方軍事關係之際，獨立級（Independence class）濱海戰鬥艦「坎培拉」號（USS Canberra，LCS 30）周六在澳洲雪梨服役，而這是美國海軍戰艦第一次在外國港口服役。

據路透22日報導，這艘獨立級濱海戰鬥艦是以1942年在瓜達卡納島戰役（Battle of Guadalcanal），為了支援美國海軍陸戰隊登陸而沉沒的澳洲皇家巡洋艦為名。服役儀式在澳洲雪梨港（Sydney Harbour）海軍基地的儀式中，正式加入美國海軍。