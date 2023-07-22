古坑鄉桐花公園周邊景點21日起全面封閉，包括雲林經濟農場荷苞工作站。（周麗蘭攝）

雲林縣登革熱疫情自6月30日傳出首例以來，到昨天累計68例，45例集中在古坑鄉荷苞村，其餘3個鄉鎮市的8例都有荷苞村旅遊史或工作史，古坑鄉公所今（22日）公告荷苞山的桐花公園及周邊步道無限期封閉。

雲林縣6月30日出現首例登革熱確診病例，是一對住古坑鄉東和村的夫婦，活動地點有住家、筍園，6月26日兩人因發燒、嘔吐、起紅疹及腹瀉就醫，30日確診為登革熱。

雲林縣到昨（21日）已累計68例登革熱確診，60例分布在古坑鄉，分別為荷苞村45例、東和村7例、水碓村5例、高林村2例、古坑村1例。

因個案足跡多有荷苞山桐花公園足跡，古坑鄉公所7月4日起暫時封閉1周消毒，疫情並未有效壓制，公所不久前宣布封閉至7月底，隨著疫情不斷升溫，公所今（21日）公告桐花公園及周邊步道無限期封閉，待疫情終止後重新開放，所有路口都拉起封鎖線。

荷苞山步道自桐花公園開始至地母廟終止，全長2.1公里，三角點的海拔高度約265公尺，周末有不少民眾走一圈至二圈練腳力，雲林經濟農場荷苞工作站是日據時代台灣咖啡的發源地，也是古坑鄉夙負盛名的景點。

衛生局長曾春美表示，近日每天都有午後雷陣雨，病媒蚊孳生源清除不易，根據近期病媒蚊監測數據顯示高林村、荷苞村、東和村病媒蚊密度仍居高不下，除非必要，避免到疫情熱區活動，如需前往應做好防蚊措施。