大陸目前已有至少21個省份上半年經濟數據出爐。與去年上半年相比，上海GDP以9.7％的同比增速排名第一，其次是海南的8.6％和內蒙古的7.3％。

從總量上來看，江蘇60455.3億元（人民幣，下同）和廣東62909.8億元，均在今年上半年就以站上6兆元人民幣的關口。山東、浙江也都已經站上3兆元關口，達到44125億元、38717億元。

據中國國家統計局此前公布的數據，初步核算，上半年中國大陸國內生產總值593034億元，按不變價格計算，同比增長5.5％，比一季度加快1.0個百分點。

從區域來看，長三角地區目前僅安徽暫未公布上半年經濟數據，上海、江蘇、浙江的增速均高於全中國數值，同在東部的山東也以6.2％的增速成績亮眼。

另外，六個經濟大省中已有廣東、江蘇、浙江、山東、四川五省公布了今年上半年GDP，河南數據暫缺。根據地區生產總值統一核算結果，上半年，廣東實現地區生產總值62909.80億元，同比增長5.0％。

上半年江蘇全省實現生產總值60465.3億元，同比增長6.6％，比一季度加快1.9個百分點。浙江實現生產總值38717億元，按可比價格計算同比增長6.8％，增速比一季度提高1.9個百分點。

山東全省生產總值44125億元，按可比價格計算，同比增長6.2％。四川地區生產總值為27901.01億元，按可比價格計算，同比增長5.5％。

上述數據顯示，六個經濟大省中，已經公布的五省份有3個領先全中國增速，四川則打平，顯現出經濟大省的火車頭效應明顯。