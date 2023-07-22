義媒報導，義大利將重啟礦山開採，擺脫對中國關鍵原料的依賴。企業暨製造部長烏索表示，如果歐洲真想要戰略自主，就必須重啟義大利礦山。

「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）日前報導，為在爭奪黃金氫（gold hydrogen）和關鍵原料（critical raw materials）的競爭中勝出，義大利決定重啟礦山，擺脫對中國的依賴。由於義大利對關鍵原料的「明顯風險」，以及需求將呈現指數級增長，企業暨製造部已與環境、領土和海洋保護部開始著手繪製「開採地點地圖」，準備開採30年前關閉的礦山，開採等相關規則將在今年年底準備就緒。

報導指出，義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）表示：「如果歐洲真的想要戰略自主，就必須重新開啟義大利的礦山。義大利和歐洲對戰略關鍵原料的監管正在醞釀之中，擺脫對中國的依賴至關重要。」

烏索曾在參議院表示，歐盟已經定義34種關鍵原料，其中16種被認為是戰略性原料，主要用於航空和國防領域。此外，關鍵原料開採對於減少全球供應與預期需求間的差距也很重要。

烏索說，這16種關鍵原料也是電動車電池和太陽能板等關鍵技術所需原料，但其中一些礦井因對環境有影響或開採利潤較低，已於30年前關閉；因而需投資並重新啟動這些有潛力的礦山，並在技術能力和投資方面做出努力，這是一個挑戰，但同時也是一個很好機會。

報導指出，在投資方面，國家戰略基金也可以派上用場，這個基金是根據「義大利製造法案」設立，基金撥款10億美元，另也吸引外國主權基金的極大興趣。烏索表示：「我們認為將能在短期內動用這些資源。目前義大利沒有採礦活動，也沒有採礦公司，30年前已關閉這些礦井。」

烏索保證到今年年底，整個框架（歐洲關鍵原料提取和加工相關法規）將變得清晰。在過去歐洲對許多關鍵原料需求幾乎完全依賴進口，而中國目前僅保證提供全球關鍵原料有效需求49%。

烏索表示，義大利擁有重要關鍵原料回收的能力，但還是有必要提高回收率並發展產業鏈。戰略性原料回收可滿足義大利每年戰略原料需求近1/3。

另烏索補充說：「將在8月初向議會提交晶片法案，即『義大利晶片法案』與『歐盟晶片法案』一致，以確定國家戰略方向，我們認為義大利是理想的投資國家。」（編輯：陳惠珍）