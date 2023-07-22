天使輪5、600只貨櫃飄散在林園、屏東海域，目前僅23只被撈起。（高雄港務分公司提供／袁庭堯高雄傳真）

帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」21日傾斜沉沒，5、600只貨櫃飄散在林園、屏東海域，目前僅23只被撈起。面對杜蘇芮颱風來勢洶洶，可能讓沉沒的船體斷裂、造成油汙外洩危機，高雄港務分公司表示，預計明日委請海事工程人員下水檢查船況、封堵油櫃通氣孔，準備進行緊急抽油作業。

天使輪原載運1349只20呎空貨櫃，20日因進水傾斜，船長宣布棄船，19名船員順利撤離。21日該船已呈沉沒狀態，5、600只貨櫃南飄到林園、屏東海域，航港局發布礙航公告，港務公司也請海事工程公司集結17艘工作船舶進行空櫃拖帶及打撈，截至目前為止，已打撈23只，仍有為數不少貨櫃漂流中。

高雄港務分公司表示，已轉知附近航行船舶注意航安，海巡署亦持續協助監控，目前狀況暫時不影響高雄港船舶進出港，但為維護港外海域航行安全，已協請港勤業者調派港區工作船於航道周邊警戒，也請海巡署持續協助巡視港外狀況。

該船殘留低硫燃油393.4公噸、輕柴油98.1公噸、潤滑油0.348公噸，為避免外洩汙染海域，高雄港務公司21日下午已在該船周圍圍設攔油索，適時巡檢該區水域及攔油索狀況，強調如遇海象不佳造成攔油索斷裂，會立即派員修復。

高雄港務分公司強調，因該船船員棄船前已關閉油艙油閥，因此未發生油料外洩汙染情形，今日海事工程公司潛水人員將備好潛水設備，預計明日進行施作船況檢查、封堵油櫃通氣孔，以利後續船體油櫃抽油作業進行。