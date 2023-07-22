國民黨723全國黨代表大會23日登場，黨主席朱立倫今於亞洲海外台商侯援會成立大會發表全代會前最後談話，朱強調，打贏了去年那仗只是第一回合，2024要贏最基本的基礎，就是要同心協力。朱也調侃，藍軍人才濟濟意見很多，吵一吵後一定要整合團結，距離選舉剩175天，一定要團結翻轉台灣。

朱今上午約10時許抵達會場，上台致詞時表示，台下的立委參選人都很清楚，他們是怎麼被提名的？並不是朱立倫欽點的，是通過民調獲得支持，朱更開玩笑點名台下的智庫執行長柯志恩，「去年他每天罵我，我還是提名他到高雄去。」

朱說，5月17號總統徵召結果，是根據的公平的民調，數字通通都公諸於世，另也傾聽立法委員、縣市首長意見，「是你們選的不是我選的，我還不是立法委員呢」。最後大家共同決定，認為侯友宜是最適當的總統候選人。

朱接著稱讚侯友宜，侯是在台灣公職服務最久的。從台北市警察一路當到警政署署長、警大校長。後來擔任8年新北市的副市長；5年的新北市長。他是真正的鐵漢。真正公平正義的化身。

朱也痛批民進黨，侯友宜過去每年都得到五星級市長殊榮，卻在徵召後，被綠營帶風向打成這樣。朱也舉例板橋餵藥烏龍案，從5月搞到7月。「如果今天侯友宜沒有被提名。或者是沒有在選舉。我相信一個禮拜。大概就結束了。」

朱痛批，民進黨透過這樣的炒作，把侯友宜打成非常的無能、包庇。有可能嗎？這跟去年在桃園市長選舉，民進黨搞張善政的宏碁烏龍案。是一樣的。

朱最後說，藍軍人才濟濟意見很多，吵一吵後一定要整合，一定要團結，侯友宜認真努力，但是最大的缺點是不會作秀。「今天為的是中華民國。這一仗一定要贏。我們要捍衛的是我們的中華民國。」

朱強調，所有來自海外的黨代表、台商先進，遠在各地但都最愛中華民國，最愛這塊土地。選舉還有175天。大家最重要就是團結一心，然後把每一票投出來。