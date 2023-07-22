鑫傳公司主係經營衛星頻道、銷售電視廣告開口時段、為有線電視系統台業者製作新聞及節目內容，及以衛星頻道銷售產品等，董事長為廖紫岑，推薦證券商係台新證券及富邦證券，申請時資本額2億4000萬元，鑫傳公司111年合併營業收入為3億9735萬1000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為1億1791萬1000元，每股盈餘為4.90元。
鑫傳112年第1季合併營業收入為1億92萬6000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為2724萬8000元，每股盈餘為1.13元。
櫃檯買賣中心第10屆第26次董事、監察人聯席會議通過鑫傳國際多媒體科技公司(6856)股票上櫃申請案。
鑫傳公司主係經營衛星頻道、銷售電視廣告開口時段、為有線電視系統台業者製作新聞及節目內容，及以衛星頻道銷售產品等，董事長為廖紫岑，推薦證券商係台新證券及富邦證券，申請時資本額2億4000萬元，鑫傳公司111年合併營業收入為3億9735萬1000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為1億1791萬1000元，每股盈餘為4.90元。
鑫傳112年第1季合併營業收入為1億92萬6000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為2724萬8000元，每股盈餘為1.13元。
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