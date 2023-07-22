國民黨台北市議員游淑慧日前透露，有支持者向前高雄市長韓國瑜的人表示「不要做4年前的侯友宜」，讓韓國瑜決定推遲全家出遊，並出席國民黨全代會。對此，前立委郭正亮認為，由此可看出韓國瑜格局比較大，許多問題也看得比較高、比較遠。至於侯友宜該如何打動韓粉，郭正亮認為，侯必須自己辦造勢，在高雄或雲林這類韓國瑜的場子，讓韓講30分鐘，且現場要有2人並肩作戰的感人畫面出現。

郭正亮昨（21）日在政論節目《中天辣晚報》中透露，他在19日以前都還覺得韓國瑜全家要出國，並認為韓國瑜真的是被說服了，且若韓23日全代會沒到，恐所有電視台都在討論此事，並認為國民黨又重蹈覆轍。郭正亮認為，由此事可看出韓國瑜的格局比較大，也接受了朋友建議，郭正亮坦言，他始終認為韓國瑜比較顧大局，很多問題也看得比較高、遠。

郭正亮強調，若站在中華民國大未來角度、兩岸和平角度，許多事還是要放下，且他舉例，當年連宋合容易嗎？宋楚瑜本來在2004年要再選一次，也不一定沒有贏面，但宋願意做副手，背後一定有各式各樣考慮，可是當初發生319事件扭轉戰局，否則連宋那次就贏了。

「歷史上並不是沒有發生過國民黨或藍營在困難時完成整合」，郭正亮強調，只要當事人有格局，就會充滿希望，對選情幫是一大幫助。郭正亮也提到，選總統跟選市長不一樣，選總統要明確指出未來道路是什麼，要清楚說明價值、路線以及政策是什麼。

至於侯友宜該如何做才能打動韓粉？郭正亮強調，侯友宜必須自己辦造勢，且要在高雄或雲林這種韓國瑜的場子，讓韓國瑜講30分鐘，畢竟在全代會上仍是國民黨的場子，侯友宜一定要自己辦造勢，並讓韓國瑜在台上演講，現場也一定要出現兩人並肩作戰的感人畫面出現。