「道禾體系劍道部」推派國小及國中各1組於7月27日起至日本參加「第57屆日本全國道場少年劍道大會」。（道禾體系劍道部提供／陳育賢新竹傳真）

因應疫情解封，台灣劍道代表隊將重啟參與國際劍道賽事，「道禾體系劍道部」在歷經1年的徵選及集訓下，推派國小及國中各1組於7月27日起至日本參加「第57屆日本全國道場少年劍道大會」，挑戰4000名來自日本全國的劍道高手。

「日本全國道場少年劍道大會」，每年夏天在日本最重要的武術競賽場地「日本武道館」舉行，吸引全日本各道館派出近4000名菁英選手角逐競賽。

所有參與競賽選手都將收到日本總理大臣或聯盟會長親筆簽名之劍道頭巾予以紀念，日本皇室成員及文部科學大臣（相當於教育部部長）等人超過1萬名觀眾與會觀賽，因此「日本全國道場少年劍道大會」也被稱為「少年少女劍士的甲子園」。

在日本盈進義塾興武館第3代館長小澤博的引薦下，道禾體系劍道部獲得主辦單位肯定，以台灣代表隊身份加入。

道禾體系劍道部總召集人蕭英傑指出，劍道源自於日本，也是日本的全民運動，所有中小學生皆必須學習劍道，藉由與武士道精神的結合，強化學生品格及禮儀教育的養成。

這次道禾體系劍道部協助推派出國小及國中各兩組參與日本道場聯盟賽事，希望透過設定挑戰國際賽事，帶動小劍士們精進修煉的熱情，也獲得與國際一流選手切磋交流的機會。

在歷經1年的訓練、南北實戰與最後賽前3周合宿營強化，小劍士們在沒有空調的集訓場地，即使手腳都磨到起水泡也沒有人喊苦，這樣拚勁與決心的養成，將會是每位劍道學習者一生重要的歷練與禮物。

道禾體系劍道部組成的台灣代表隊即將於7月22日啟程至日本東京進行最後的移地加強訓練。27日至28日將至日本武道館參與「2023第57屆日本全國道場少年劍道大會」，相關賽事進度可至全日本道館連盟官方網站查詢，期盼台灣小劍士能在賽事中發揮最佳表現，創造更多台灣之光。

此次，道禾體系劍道部在蕭英傑的領軍下，擁有國內最佳劍道師資陣容，包含有日本劍道5段的內山雄太與台灣劍道國手林宥佑等多位老師，透過規畫適合不同年齡層的劍道課程、寒夏令合宿營隊、定期舉辦春季蘭盃與冬季梅盃等多場劍道交流競賽活動，並定期邀請日本高段老師親自來台指導劍士觀念與技巧等，使得道禾體系劍道團隊多次拿下全國劍道競賽中拿下團體賽冠亞軍等多項殊榮，更成功帶動新竹及台中等地區學生對於劍道學習的風氣。