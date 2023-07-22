駁仇女 柯P:看看我家佩琪

716遊行被發現男性參與者居多，遭質疑是民眾黨總統參選人柯文哲過去「仇女」言論所致。柯文哲21日反駁此說法，稱「你看看我們家陳佩琪多麼...」「多麼...多麼...被我尊敬」！

716遊行被發現男性參與者居多，遭質疑是柯文哲過去「仇女」言論所致。柯文哲21日晚出席「台北市車輛產業 台灣選哲之友會」成立大會，柯文哲表示，716凱道遊行，民進黨說來的都是男生、女生很少，那是因為柯文哲仇女造成的，他心裡想說「奇怪，我是來賓耶」，「我心裡想說關我屁事」。

柯文哲繼續說，這次競選的總幹事黃珊珊是女的；「看看我們家陳佩琪多麼...」此時柯文哲欲言又止，台下支持者哄堂大笑，他接著說，「多麼...多麼...被我尊敬」！還提一個趣事，「她說我們家大事我決定、小事她決定，問題是我們家從來沒有出現過大事」！

柯文哲直言，民眾黨裡面，看起來很有名的，從立委賴香伶、新竹市長高虹安、甚至以前的立委蔡壁如、到現在的立委陳琬惠，還有北市議員學姐黃瀞瑩、林珍羽，老實講，台灣民眾黨女生比男生厲害，「總平均戰力，女生比男生還猛」！