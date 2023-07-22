新北市漁業處與淡水區漁會辦理「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動開跑，其中水舞秀將率先於今(22)日晚間在淡水漁人碼頭炫目登場，今年水舞秀特別增添高科技「扇形水幕」及「雷射光雕」，將淡水的特色和漁人碼頭之美刻劃投射在扇型水幕中，搭配夏日繽紛氛圍的歌曲，讓民眾感受滿滿的夏日氣息。

今年共計有57天的水舞秀，展演期間自22日起至9月16日止，每日晚上6時30至9時30分，每半小時展演1場，每場5分鐘，共計7場次，水舞以「音樂碼頭」主題呈現，每日7場水舞均搭配不同夏日歌曲，透過漸層式的水舞方式呈現，另在8月22日的七夕情人節當天也將推出專屬情人的水舞秀。

淡水區漁會表示，淡水漁人碼頭每年舉辦的仲夏繽紛樂活動已成為當地盛事，而漁會在活動期間也特別推出相關優惠，包括吻魚鮮醬優惠、等一個人咖啡淡水店全品項85折及手沖掛耳包禮盒特價250元、魚藏餐廳消費打卡送精緻小菜1份、魚藏文化館DIY體驗消費滿300元9折優惠。

新北市漁業處表示，近年推動嗨漁港計畫，邀請民眾走入漁港親近海洋，今年暑假「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」將獻給民眾最吸睛的表演內容，歡迎各位大小朋友攜手來漁人碼頭觀賞，並到淡水區漁會直營的魚藏餐廳或木棧道商店街的餐廳品嚐在地漁產及美食。