台南市也實施「避暑暨登革熱防疫班長」機制，街友班長需幫忙維護環境與清消。(台南市社會局提供／曹婷婷台南傳真)

各地頻傳高溫熱傷害，台南又遇登革熱疫情升溫，鑒於街友露宿街頭易中暑、易遭蚊子叮咬，台南市社會局啟動街友關懷機制，除安排社工發礦泉水、扇子、帽子及防蚊液、提供定點沐浴車服務，更指派防疫班長每日定時檢視環境清潔，維護環境與清消，同時也需提醒街友防範登革熱及避免熱傷害。

台南市長黃偉哲指出，夏季各地高溫炎熱，中央氣象局亦發布高溫特報，提醒各地可能出現36度以上高溫，考量街友活動範圍主要在戶外、街頭，已請社會局於東豐地下道及街友聚集熱點提供避暑用品並進行全面檢視及清查。

此外，也為了避免登革熱疫情持續擴散，台南市也實施「避暑暨登革熱防疫班長」機制，每日定時進行檢視環境清潔，落實街友們的環境及身體清潔，針對夜宿地點周邊落實巡、清、刷、倒健康狀況通報，並張貼登革熱公告，提醒街友留意徵兆及避免熱傷害。

台南市列冊街友133人，每天都會清查街友身體狀況，目前沒有街友感染登革熱，也沒有人熱傷害。社會局指出，由於街友們長期在街頭，天氣一熱，其實也會找地方吹冷氣避暑，目前還沒有街友在夏天出現熱衰竭，反而是冬天曾發生街友因太冷，出現心血管疾病送醫。

社會局長盧禹璁指出，低溫與高溫對於戶外留宿的街友而言對身體造成極大威脅，衛福部於7月初即通知全國各縣市政府啟動避暑措施，若當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，立即啟動訪視關懷街友及弱勢族群。

台南市自7月起當日氣溫達到33度時，即啟動高溫關懷暨登革熱防治宣導，由社工至街友聚集地及周邊進行加強關懷訪視，自7月10日至17日 共出動社工21人次，訪視街友170人次，提供沐浴服務210人次、發放口罩245片，防蚊液及帽子扇子等避暑物資45份，勸導街友到街友中心避暑。