為推廣台北好米以及水稻特色文化，北市舉辦「2023北投割稻趣體驗活動」，22日在關渡平原登場，活動以祭天儀式揭幕，由台北市長蔣萬安擔任主祭，為農民祈求風調雨順，蔣萬安表示，現場活動適合大小朋友來體驗，食農教育應從感謝出發，讓孩子了解3月插秧7月收割再到包裝及上飯桌中農民所付出的辛勞。

蔣萬安表示，去年也來參拜及體驗割稻，現場活動都適合大小朋友來體驗，食農教育應從感謝出發，了解3月插秧7月收割再到包裝及上飯桌中農民所付出的辛勞，感謝農會舉辦陽明山海芋季、繡球花季、割稻趣等，讓市民了解農業推廣，也透過寓教於樂，讓孩子惜食不浪費。

產發局表示，台北的稻浪風景就藏身在捷運忠義站的後方，關渡平原是北市最大片水稻田，有超過百年的水稻田種植歷史，今日有600位民眾攜家帶眷響應活動，捲起褲管擔任一日台北農夫體驗關渡在地稻米生產過程。

產發局也說，現場除安排傳統割稻、脫穀等產地農活體驗及現代化省工機械割稻示範導覽，還有創意稻草人製作、水稻船DIY活動，最後再品嘗好吃米苔目、爆米香及冰涼美味的米冰沙，完整呈現「從農場到餐桌」的最佳範例。

產發局表示，本次活動透過寓教於樂的農事體驗，認識食物、土地和生活的連結，真實感受稻米生長，喚起民眾對土地及農業的關懷與重視，達到食農教育可向下扎根的目的，也讓市民感受最純樸的農業生活。