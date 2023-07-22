一名網友分享，他高職畢業就沒有繼續升學，從那時候開始工作到現在，期間換了好幾份工作，只要發現同事難相處或被主管壓榨他就受不了，而不斷換工作的下場就是27歲了存款只有3萬，而且至今找不到人生方向，貼文引起網友討論，不少人勸他可以思索怎麼處理人際關係，也可以考慮去補學歷。

一名男網友近日在Dcard上分享，他從高職畢業就開始工作，但到了現在都還找不到人生方向，這麼多年以來，他已經換了好幾個工作，每次只要感覺同事不好相處或被老闆壓榨，他就會直接離職不做了，直到現在27歲，存款也只有3萬元而已，讓他很迷惘，也很好奇超過幾歲以後，就不該一直換工作。

貼文引起網友討論，不少人表示這沒有準確的答案，但看起來原PO工作的問題都不是工作本身，而是人際關係的問題。「你的問題應該不是探索工作，而是人際關係相處的問題比較大吧」、「不要遇到一點挫折不愉快就不做了，每個地方都做一下下就離開，永遠都在當新人」、「人際關係你逃跑沒有用，這問題一樣跟你一輩子你覺得不好相處，你就各過各的你管他那麼多要幹嘛」。

另有網友則建議，如果暫時找不到工作目標，不如冷靜下來，申請念大學看看，補學歷的同時，也給你時間釐清自己的想法。