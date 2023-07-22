藝人陳美鳳縱橫演藝圈數十載，67歲的她擁有凍齡外貌及傲人火辣身材，被封為「台灣最美歐巴桑」，日前，她分享20幾歲時身穿比基尼的養眼照，吸引8萬多人按讚朝聖，為了答謝所有人愛戴，她加碼曬出露出傲人上圍的正面照，讓所有人一飽眼福。

陳美鳳日前曬出20幾歲時，在海邊身穿比基尼戲水的清涼照，只見她擁有一身小麥色肌膚，傲人的上圍擠出深邃事業線，這張照片也勾起當年無數回憶，讓她開心直呼：「20幾歲的我超喜歡游泳曬太陽，現在也是」，沒想到一張舊照吸引8萬多人按讚，讓她開心之餘加碼接放送正面照，傲人的魔鬼身材，直接在鏡頭前展露無遺。

此外，她也分享一張尺度破表的火辣照，只見她褪去穿在外頭的花襯衫，露出花紋圖案的比基尼，不僅全身吹彈可破的肌膚一覽無遺，蜜桃翹臀直接露出半截見客，火辣指數瞬間爆表，而她的左腳彎曲剛好遮住神秘三角洲地帶，加上擺出撩人姿勢，格外引人遐想，半天時間就吸引上萬人按讚。

眼見陳美鳳大方分享年輕時一系列辣照，網友紛紛留言：「這太撩人了⋯⋯身材超級棒的⋯⋯太迷人了！好正耶」、「美鳳姐完全詮釋了何謂年輕不留白」、「好夏天的鳳姐，讓我們都想去海邊了」、「年輕曬黑的時候好有混血感」、「不老女神⋯有氣質又時尚優雅」、「年輕就是本錢，曾經擁有回憶無窮，真的是很棒」。