新北市108學年度開始推動雙語教育，雙語課程截至111學年度已達190所，成長3倍，突破6成，另外，聘雇外師人數從90位增至179位，翻倍成長，本國雙語師資則達322位。新北市教育局表示，新北市注重雙語教育城鄉發展，經統計都會區和偏鄉學校雙語課程比例達5成，具備外師學校比例約4成，目標將在2026年達成「校校有雙語師資」。

教育局指出，新北市雙語課程採「學科內涵與語言融合學習」（簡稱CLIL），以學科知識為優先，再以英語學習為輔，透過全英語或中英語搭配，讓學生獲取知識時，也能學習英文，希望透過生活連結、跨域整合及環境營造三大主軸，以及學習生活化、教學科技化、在地特色化、模式多元化及師資專業化五大策略，培育雙語公民。

除了推動雙語課程外，新北市轄內國小實施每周一日英語日，透過英速魔法學院浸潤式營隊、冬夏令營、英語競賽、雙語數位學伴等方案，落實雙語學習生活化；轄內的英語資源中心與輔導團熱血中外教師群也合作研發自然雙語教材，開發生活化英語佳句有聲電子書、校園運用科技，讓學生練習口說，弭平城鄉教育差異。

另外，各國小可依自身需求及資源，選擇配置外師方案、中師協同方案、配置外師偏鄉特色方案，以及雙語課程亮點學校方案，因地制宜打造在地特色化課程；國高中部則推動校校有雙聯學制，提供獎學金，結交姐妹校；技職教育則強調動手做學英文，提供多元職場英語體驗、技職雙語學分班、國際技職領袖人才計畫、雙聯學制、雙語競賽等，培育國際技職人才。

教育局表示，新北市2021年成為全國第一個百位外師的縣市，除引進外師外，也透過「正式教師甄選」、「開辦雙語學分班」、「培育雙語公費生」三大管道，提升本國籍雙語師資，將持續增能培訓，輔導英語教師與學科教師合作教學，每年提供百萬元獎勵金，盼提升教師意願投入雙語教育，也支持各校在2030年達成「校校有雙語課程」。