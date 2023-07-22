美國總統拜登今天宣布，他已邀中央情報局（CIA）局長伯恩斯入閣。這個象徵性的調升中情局長位階，顯示拜登現認為中情局長在政府裡的角色可更廣泛、多元。

「紐約時報」指出，中情局局長一職此前很長一段時間屬部長級，但2001年9月11日發生911恐攻後，美國政府決定自2005年起增設國家情報總監（DNI），中情局長位階猶如被降級。

不過到川普在任時於2017年，讓中情局長與國家情報總監同時入閣，擺在相同位階；拜登2021年就任後取消川普的作法，但今天又「蕭規曹隨」。

這項調整很大程度屬象徵性意義，因為不會賦予伯恩斯任何新職權，但代表中情局終於洗刷20多年前未能事先掌握911恐攻的罵名，拿回原本在政府中的地位。

伯恩斯是一位職業生涯超過30年的資深外交官，是拜登政府應對俄國入侵烏克蘭的關鍵人物。他在入侵前曾赴莫斯科，戰爭爆發後則數次前往基輔與烏克蘭領袖會晤。

另綜合法新與路透社報導，拜登（Joe Biden）讚許伯恩斯（William Burns）提供他「清晰、直接的分析，把美國人民的安全與保障列為優先」。

拜登說：「在他領導下，中情局正為我國面臨的首要國安挑戰提供清晰且長期的解決方案，從應對俄羅斯對烏克蘭的殘酷侵略，到管理與中華人民共和國負責任的競爭，再到因應新興科技的機遇及風險。」

獲邀入閣意味伯恩斯日後將與目前主管、美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）以及所有部長級首長一起出席內閣會議。

現年67歲的伯恩斯是職業外交官，曾任美國駐俄羅斯大使，2021年起執掌美國中情局。

伯恩斯則在聲明中表示深感榮幸，拜登邀請入閣「是對中情局每天就國家安全做出重要貢獻的認可」；國家情報總監海恩斯也表示，她對這項決定「相當高興」。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）