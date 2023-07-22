短暫休兵一天，天使將於主場和國聯球隊海盜進行3連戰，系列賽第一場派上大谷翔平登板先發，但投球內容依然不佳，6.1局挨了4轟掉5分，連續3場先發都失5分，所幸天使打擊大爆發，打線同樣回敬4轟，以8比5的比數拿下這場「煙火秀」的勝利，大谷翔平奪下本季第8勝。

前3局雙方不分軒輊，作客的海盜率先發難，4局上韓籍野手崔志萬、2021年狀元郎戴維斯（Henry Davis）背靠背開轟，幫助球隊2比0暫居領先，天使下個半局也開啟煙火秀，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）三分炮逆轉戰局，新秀凱比吉（Trey Cabbage）生涯首轟，天使反倒以5比2超前。

3分領先在手，大谷翔平再次製造緊張氣氛，遭蘇文斯基（Jack Suwinski）轟出2分彈，雙方只剩下1分差距，但天使此戰打線夠給力，內托（Zach Neto）、沃德（Taylor Ward）分別開轟，天使整隊敲出4支全壘打，若加上海盜，雙方此戰共擊出8轟。

大谷翔平此戰被敲出多達4轟，是大聯盟生涯首見，但用球數有效控制，以87球吃下6.1局，送出9次三振，丟掉5分平本季最慘，但靠著隊友火力奪下本季第8勝。打擊上4打席沒有安打但獲得3次保送，跑回2分、吞1K，最近10個打席中，大谷翔平選進7次保送，上壘率正式來到4成。