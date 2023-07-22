新北市蘆洲2021年驚現虐貓「茶茶事件」。當時一名黎姓男子因與女友吵架，為逼迫對方返家，竟用熱水將二人共同飼養的貓咪「茶茶」凌虐致死，時隔兩年，新北地院依違反《動物保護法》規定，判處有期徒刑7個月，併科罰25萬元。律師呂秋遠過去對此曾向立法院喊話稱「再度修改動保法」，如今判決出爐，他則在臉書上欣慰發聲「刑度雖然還是不高，但至少已經是新的里程碑」。

根據判決書，黎男與女友2021年於蘆洲租屋同居，期間因為發生爭執，黎男不斷給女友傳訊息，甚至以二人共同領養的貓咪茶茶作為要挾。黎男將熱水淋在茶茶身上，並將凌虐過程拍下傳給女友，企圖以此逼迫她返家。

貓咪「茶茶」遭受黎男熱水淋燙凌虐後，經治療11天，仍不幸休克身亡。（圖 / 貓咪公社）

女友畏懼下即刻報警處理，待警方和動保人士趕往租屋處時，黎男聲稱要有搜索票才願意開門，雙方僵持時，黎男竟再當著眾人面前用熱水繼續虐貓。貓咪茶茶因此全身大面積燙傷，面容慘不忍睹，更嚴重引發敗血症毀容失明，經獸醫師搶救11天仍回天乏術。新北地檢署今年2月依違反《動物保護法》、《刑法》恐嚇危害安全、侵占等罪嫌起訴黎男。

新北地院經審理，最終依《動物保護法》判黎男7月徒刑，併科罰金25萬元，得易服勞役；涉犯恐嚇、危害安全、侵佔等罪，則應執行刑8月徒刑，得易科罰金。

律師呂秋遠表示，「細數過去的虐待動物犯罪史，從沒有任何一位因為虐待動物的被告，因為這項罪行入獄。黎先生是第一位因為虐待動物致死，不得易科罰金的被告。從此之後，法官在量刑上，就有前例可循，讓惡劣的被告因為虐待動物入獄服刑，刑度雖然還是不高，但是至少已經是新的里程碑。茶茶，謝謝你，讓我們的動物權，終於往前進了一步。」

黎男虐貓「茶茶事件」判決出爐後，網友也紛紛在呂秋遠律師貼文底下留言表態，「對比茶茶的痛苦，他被關的部分真的判處不重，但至少不會再是罰錢他就可以沒事了」、「以沈痛的心情見證台灣動保法的新里程碑：第一次有被告因為犯了虐待動物罪而必須入監服刑」、「謝謝您為茶茶伸張正義，希望每個生命都能得到應有的尊重，不喜歡也請不要傷害」。

農委會提醒民眾，「動物保護法」已針對虐待動物致死或重傷等行為提高罰鍰及納入刑罰，最高可處100萬元罰鍰或1年以下有期徒刑。