行政院近日核定，經濟部下轄的4家國營事業，台電、中油、台糖、台水皆為甲等，經濟部也在昨（21）日宣布，４家公司可依規定核發總額2個月的考核獎金，加上年終最高可領4.4個月。然而外界卻質疑，2021、2022連續兩年皆發生大停電，且去年出現嚴重虧損，今年還大漲電費，政府好意思嗎？不過PTT鄉民卻認為，「台電基層領10個月都可以，累的跟狗一樣」。

對於外界質疑台電、中油這一年來分別虧損2675億元跟2997億元。對此，經濟部回應，兩公司出現大虧損是吸收國際燃料成本，配合政府穩定物價政策，「經營績效獎金審議會」審議後，認定與實際經營績效無關，不應影響2家公司評分。另台電雖然在2022年發生303停電事件，經濟部指出，已有在該公司「提高供電可靠度」、「發電機組可用率」等指標上加重扣分。

不少網友對於台電員工最高能領4.4個月年終感到不滿，在入口網站《Yahoo新聞》留言轟「所以賺不賺錢，賠的再多都無所謂，反正民進黨打算讓後代死的很難看」、「今年大漲電費說快撐不下去，夏季電費每度大漲，結果還可以領四個月以上」、「虧損5千多億，經常四處停電，年終也一樣，國營事業一堆外包業務真好混」、「反正都是納稅人買單，花再多也不會心疼又能收買人心」、「不管虧贏，全都發獎金，不是買票是什麼」、「缺電先不談，台電頻跳電也叫甲等？」、「漲電價補貼國營年終，這招真好用」。

不過PTT上的多數鄉民卻抱持不同看法，認為發最高4.4個月年終不為過，稱「基層員工很累又慘，事情又多」、「能調度到沒大規模跳電，很神了好嗎」、「基層員工幫忙擦屁股當然要獎金」、「基層領OK，高層還是再想想」、「每天在那邊幫擦屁股，出事還要被民進黨祭旗」、「虧損是蔡英文要負責，與基層有何關係」、「王美花薪水先不領，再怪基層啦」、「那些肥貓高層和經濟部才該檢討」。