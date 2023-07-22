俄羅斯知名民族主義者葛金曾公開批評總統蒲亭和軍方在烏克蘭戰場上的種種缺失，他今天稍早被捕，並因涉嫌煽動極端主義而還押候審；這顯示克里姆林宮愈來愈不能容忍異議。

路透社報導，葛金（Igor Girkin）曾任職於俄羅斯聯邦安全局（FSB），今天也正是被聯邦安全局逮捕，這顯示俄國當局早已不滿他對俄烏戰爭的批評，或許也不滿其他大發議論的民族主義者，而這些人原本似乎擁有嘲諷俄軍軍事行動的特權。

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也時常批評俄軍，他上月才剛發動兵變，只是並未成功；他目前仍是自由之身，但已很少抨擊政府。

俄國國營媒體塔斯社（TASS）和俄羅斯新聞社（Ria Novosti）報導，聯邦安全局檢察官對葛金提出的指控，量刑最重為5年有期徒刑。RBC新聞網站提到，莫斯科的梅尚斯基（Meshchansky）地方法院裁定還押52歲的葛金到9月18日。

葛金又名史特雷科夫（Igor Strelkov），他以前是戰場指揮官，曾於2014年協助俄羅斯併吞克里米亞（Crimea），不久後又組織親俄民兵奪取了烏克蘭東部部分領土，成了俄烏戰爭的起因之一。

2014年，俄方在烏東上空以飛彈擊落馬來西亞航空MH17班機，造成298人喪命，葛金因涉嫌參與此案，於2022年被荷蘭法院判處無期徒刑。

基於葛金的資歷，以及他與當局的關係，許多人認為他是惹不得的人物，但他近月發言愈來愈沒有顧忌。

葛金今年5月宣布，他和一夥人成立了「憤怒愛國者俱樂部」（Club of Angry Patriots），因為俄軍在烏克蘭戰場上失利、菁英階層為了從蒲亭（Vladimir Putin）手中爭奪大權，引發體制動盪的危險，他要將國家從險境中拯救出來。

葛金在通訊軟體Telegram上的官方頻道有超過76萬人追蹤，本月18日，他在上面發表激昂坦率的長篇大論，不僅痛罵蒲亭「卑劣」、「怯懦的廢物」，還要蒲亭將權力移交給「真正有能力且負責任的人」。

R. Politik政治分析公司創辦人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）說，俄羅斯執法和權力部會負責人早就想逮捕葛金了。

她說：「（葛金）很久以前就超過了所有可以想見的界限…這是普里格津兵變所導致的直接後果：軍方指揮部如今擁有更強大的政治力量去鎮壓公共領域的反對者。」

史塔諾瓦亞說，葛金被捕一事，顯示所有嚴詞批評莫斯科作戰方式的人都可能遭到起訴。