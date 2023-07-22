新北市貢寮區桃源谷道1.2公里處蕭家莊旁上午發生一起自小客墜落邊坡意外！一名66歲女駕駛停車時，不慎連人帶車墜落約3層樓高邊坡，警消獲報後攀降下坡將女駕駛救出，但發現已無呼吸心跳，仍送往醫院搶救不治，事故原因由警方進行調查。

新北消防局上午10時許接獲報案，桃源谷 1.2公里蕭家莊附近，一名66歲女駕駛停車時，墜落到後方山谷約15至20米高，救難人員立刻攀降救人，約11時14分將女性駕駛救出脫困，搬運上道路，但當場已無生命跡象，於是立刻送醫急救。

桃源谷意外！66歲女駕駛倒車墜落3樓高邊坡不治。(戴志揚翻攝)

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：報案者在報案時都十分焦急，但請務必保持鎮靜，119 接受民眾報案時，為使其獲得最好之緊急救護或災害搶救處置，派遣員會詢問民眾事故地點、受困人數、現場情形、報案人電話及姓名等問題，進而判斷最適合的救援能量，讓救援人員以最迅速之速度到達至待救者身旁。