高伊玲已默默入行30年，稱現在是最有成就感的階段。（鄧博仁攝）

人妻高伊玲自認有位天使老公，支持她工作的任何決定。（鄧博仁攝）

高伊玲（鴨子）高中被相中入行拍攝廣告，大學畢業後，曾創下年接拍17支廣告的紀錄，也參與演出幾部偶像劇，之後因主持外景行腳節目《世界正美麗》、談話性節目《WTO姐妹會》為觀眾熟知，往主持人、通告藝人的版圖發展，一直到近4年，她才慢慢又回到戲棚下，拍電影、電視劇，當稱職的「綠葉」。

從當廣告模特兒開始，高伊玲已入行30年，她其實一直想當演員，但離開戲劇表演太久，始終沒有自信，疫情爆發前，她決定回歸所愛，把演藝工作9成的比重放在拍戲，陸續參演電影《疫起》、《本日公休》，電視劇《第9節課》等，闊別多年回歸拍戲，最讓她有感的是，台灣新生代演員的演技超強，跟她早年拍攝偶像劇的風格完全不同。

高伊玲說：「他們太優秀了，我沒想過這麼多年回來，還是當時的感受，年輕人都很努力，現在遇到的孩子們都太棒了。」這幾年高伊玲跟李沐、盧以恩、胡智強等新生代演員合作，特別的是，她不僅沒有前輩的優越感，反而是想辦法讓自己演技進步，才能「蹭」上這些優秀演員的表演。

高伊玲形容：「就像我以前出外景會有知識恐慌，現在有演技恐慌，會努力追上他們。但現階段的過程我非常喜歡，也是我當演員最好最好的時刻，累積的資料庫還不錯，是我人生最開心、最滿意也最有成就感的時候。」

對於演員目標設定？高伊玲從沒想過要當女主角，即使她五官立體又有質感，年輕時還一度放棄演出女一機會，但她沒後悔，「只要有一個劇組願意用我，我就會好好表現，去創造不可被取代的價值，我現在享受當綠葉，綠葉的生命很長，我沒有一定要觀眾認識我，角色的存在是為了讓故事更完整，那我是誰就沒那麼重要。」

高伊玲也提到，決定做回演員時，被老公的一個暖舉給感動到，她說周五一直是老公的「Friday night」，老公會有固定跟兄弟外出聚會時間，但當時適逢疫情，他為了圓老婆的演員夢，有好幾周沒出門，就怕不小心讓老婆確診影響劇組拍攝進度，令她直呼嫁對人。