經濟部昨宣布，行政院核定2022年中油、台電、台糖、台水等4家公司工作考成為甲等，可以領到2個月獎金，加上績效獎金2.4個月，年終獎金都可領滿4.4個月，讓民間有相對剝奪感。經濟部長王美花今表示，俄烏戰爭使國際燃料成本大漲，台電的虧損也是因為考量電價做適度的調整之外，也吸收成本，並賦有穩定物價跟通膨的效果。

王美花今天陪同行政院長陳建仁參訪迪化商圈接受媒體聯訪。對於國營事業年終獎金都可領滿4.4個月，但去年有大停電，引發質疑，王美花指出，去年台電虧損，確實是因為整個俄烏戰爭，讓國際燃料成本大漲，這個情形在各國的電力公司，也都是呈現非常嚴重的虧損。

王美花也說，台電的虧損也是因為考量電價做適度的調整之外，也吸收成本，讓國內的通膨不要像歐美國家這麼嚴重，所以它賦有穩定物價跟通膨的效果。

王美花強調，雖然去年有發生303事故，不過去年台電全體同仁也非常努力，做了很多，完成重要工作，電力的維修上，也都用最快的速度來解決相關故障，4.4個月是最高，並不是每一個人都4.4個月，「針對有責任的部分，當然他也會負起他的責任」。

另外，台電昨表示，21日晚間8時20分，因為中油台中天然氣接收站（二接）供氣能力下降，造成大潭電廠與民營海湖電廠共少掉340萬瓩電力。

王美花對此說明，確實昨天晚上中油通報台中的天然氣接收站因為儀表板故障，造成供氣暫停，台電跟中油就馬上啟動相關的應變，那個時間點的備轉容量是10％以上，所以就做了幾個措施，包括大潭電廠的部分就逐漸降載，有一些電廠像通霄就改由高雄的永安來供氣，另外就針對水力還有其他的機組來供應等等。

王美花說，在一陣的了解之後，去排除故障，到昨天晚上 11點多，整個供氣就恢復正常，發生這個故障，確實是需要在最快的時間，中油、台電齊心合作來解決故障問題。

王美花指出，今天中油就會到台中廠區做全廠的檢修檢修，了解整個事故原因，也會想怎麼樣做更韌性的調配。

她說，台灣就是現在都是南氣中送、中氣北送等等，所以現在正在蓋的三接，也需要趕快完工，這樣的話也可以增加多元氣源與供氣的韌性，台電與中油碰到這樣的事故，都會用最快的速度解決問題。