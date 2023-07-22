第80屆威尼斯國際影展21日公佈入選片單，楊凡導演《三画二郎情》入選威尼斯經典電影競賽單元。同一單元參加競賽影片的導演有西班牙名導卡洛斯索拉的《狩獵》、義大利名導盧切諾維斯康堤的《小美人》，以及日本影史三大名導之一的小津安二郎的《父親在世時》等19位名導經典作品。

《三画二郎情》自1995 面世以來曾經多次修復，並在多個國際影展中與觀眾見面。這次的4K修復版將於本次威尼斯影展期間舉辦世界首映，這也是楊凡導演繼2019年以動畫長片《繼園臺七號》拿下第76屆威尼斯影展「最佳劇本獎」後，再度獲威尼斯影展肯定。

經過將近三十年的滄海桑田，人移地異，女主角姚志麗、製片人姚潤珠已遠離人間，男主角林偉亮遁入空門，新加坡亦有了前所未有的巨大變化。楊凡導演在經過這些變化之後，仍然堅持他的初衷：「從事藝術工作者，永遠都在替他的作品尋找一個『說法』。開始寫這個Bugis Street 劇本時，中文名字就叫《三画二郎情》。新加坡首演的時候也是這個片名。回到香港，電影界覺得不夠吸引力，易名《妖街皇后》，卻也無能為力改變影片的叫座力。

三十年來一直希望影片能用回開始的片名，找回一個當初的『說法』，卻不成功。如今他再次有機會堂堂正正站在國際舞台，拜科技所賜，影片更加亮麗，讓大家看清楚他、了解他，他就是《三画二郎情》。一個初心的『說法』。感謝威尼斯，感謝大家。」楊凡導演將於九月初與部份演員現身水都威尼斯參加首映儀式。