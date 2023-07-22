蘇水作（右）獲選和美鎮模範父親，接受和美鎮長林庚壬（中）頒獎表揚。（孫英哲攝）

洪萬慶靠雙手拚出幸福人生，獲選和美鎮模範父親。（孫英哲攝）

彰化縣和美鎮公所今天表揚模範父親，共有32名勞苦功高的父親獲獎接受祝福，另有山犁里蘇水作與頭前里洪萬慶獲選為和美鎮模範父親縣代表，其中蘇水作務農、做苦工拔拔子女長大，深知「世上苦人多」，因此當自己生活過得去時，不忘困苦時曾點滴受於人，全心投入慈善工作，為社會傳達善的循環。

和美鎮公所模範父親表揚活動在大中華國際美食館登場，和美鎮縣議員、鎮民代表、里長等都蒞臨會場祝賀，許多模範父親的眷屬陪同前來獻上祝福，會場氣氛溫馨。和美鎮長林庚壬說，每位模範父親兼具有家庭和樂、子孝孫賢、樂善好施、栽培後進、造福鄉里之特質，實為社會表率。

今年和美鎮共有32位模範父親接受表揚，其中86歲的蘇水作自小務農，家境清寒，自幼養成刻苦耐勞之精神，每日必須到田裡工作，若遇農閒時就四處打零工，做苦力賺些微薄小錢貼補家用，幫忙父母扶養眾多兄弟姊妹，度過困苦生活。

蘇水作20歲時就與隔壁的年輕女孩鄉蕭妃娘結婚，婚後育有3子2女，為了養家活口，並讓父母妻兒過好生活，他更加賣力的工作討生活，包田農務、做小工等，無所不賺。然身體畢竟不是鐵打的，他剛進入中年時就病倒了，住院治療雖病治好了，但家中頓時生活更加困苦。

接連的打擊讓蘇水作越挫越勇，且因自己是苦工出身，他全力培育子女，自己捨不得花錢，省吃儉用都用在子女教育上，供兒子到美國留學。

蘇水作謹記「莫忘世上苦人多」，他沒忘記曾經困苦時受人幫助過，生活平穩後，就積極投入慈善工作，現在他有13名內外孫和7名內外曾孫，四代同堂，一家和樂。

74歲的洪萬慶也是自小務農，他是家中長子，自然而然擔起家中所有種田重擔，舉凡放牛、施肥、除草、割稻等，無一不做，因從小沒機會讀書，他曾賣過水果、維修皮鞋工作，後來到紡織廠擔任機械維修數年，在機緣際遇下轉換跑道，回收紡織廠塑膠袋、紙袋、紙管、紙箱、太空袋整理等。

在經濟起飛時代，洪萬慶騎著三輪車在外奔波回收物品時，常常把三輪車操到機械故障、輪胎爆胎，且因三輪車速過慢，騎在路上時也常被按鳴喇叭。雖道路上危機重重，但他一做就數十年，回家整理回收物品後，還要教育家中4名小孩，讓小孩知書達禮，可以在社會上與人競爭。

洪萬慶不但工作上全力付出，他也接任鄰長一職逾20幾年，經常調解街坊鄰里大小紛爭，也常為鄰里事務奔波，擔任宮廟委員、特防隊組長、早操會資政等。

窮苦出身的洪萬慶與妻子吳金錢結緍近半世紀，夫妻鶼鰈情深、婚姻美滿，他靠雙手拚出幸福人生後，依然省吃儉用、愛物惜福，捨不得買新衣、新鞋，家裡省吃儉用，經常素菜白粥過一天，並常告誡小孩要以此為榜樣，自然就會受到老天的眷顧。