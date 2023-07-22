台東縣信義國小學生放學養成舉手及揮手過馬路的習慣。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

台北市立永吉國中小隊討論與創作。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

教育部推動安全教育納入部定及校訂課程，於112學年度持續補助全國約40所國中小作為安全教育重點學校，各校自行設計與開辦特色課程，像是緊臨省道台11線的台東縣信義國小，結合品格教育，教導學生整隊放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意，還有在快步過馬路後，在路邊向左右停等駕駛人躹躬敬禮，表達致謝。

國教署已自111學年度起，全面推動高中以下學校安全教育，結合部定課程及校訂課程，實施交通安全課程模組，並透過成立重點學校，扎根學校安全教育。

台東縣信義國小的校園周邊交通流量大、車速快，校方有感，教導學童安全過馬路，非常重要。

台東信義國小校長廖允伶表示，該校1至6年級每學期實施至少4節安全教育課程，透過社區踏查，並由教師帶領孩子實際觀察校園週邊交通流量，估算穿越馬路時間，認識交通標誌、標線及反光鏡等設施，實地指導學生上放學過馬路。同時結合品格教育，教導學生整隊放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意，快步過馬路後，在路邊向左右停等駕駛人躹躬敬禮致謝。

台北市立永吉國中則是結合童軍課，利用分組和童軍繩模擬「人車路」的交通情境，從行人優先的角度，討探交通事故可能因素。

永吉國中教務主任郭佳玲說，校內7到9年級每學期均安排至少4節安全教育課程。除了童軍課，也會透過表演藝術課，讓學生觀看教學影片，且分析車禍原因，從而分組編寫腳本及台詞，讓學生上台表演及模擬交通事故情境，並討論如何減少意外發生的可能性。

國教署指出，108課綱實施後，高中以下健康與體育、綜合活動、社會、生活課程、全民國防教育等領域教科書，各學習階段部定課程均規畫有安全教育內容。

國教署說，除了教科書外，也已研發安全教育教材包及教學影片等補充教材，提供學校結合班級會或課程運用。此外，也將持續透過補助安全教育重點學校、活化教學等專案計畫，引導學校將安全教育列為校訂課程，以交通安全為首要主題，有效提升學生安全意識，降低意外事故傷害發生。