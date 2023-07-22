韓國收到的毒氣包裹是從大陸寄出，透過中華郵政轉寄。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

韓國蔚山市一間身障福利設施的員工，日前在打開來自台灣的不明國際包裹後出現呼吸困難等症狀，包裹遭懷疑可能含有毒物質；消息登上新聞後，濟州、大田等地也陸續收到可疑包裹通報。刑事局調查這些包裹是從大陸寄出，透過中華郵政「貨轉郵」服務轉遞到韓國，並首度公布這些「毒氣包裹」的照片，包裹上可以看到中華郵政的Logo。

韓國當局目前調查，包裹上除該福利設施地址外，記載電話及收件人姓名都不是實際在該處的工作人員及聯絡電話；經過比對，此案的包裹寄件者地址與去年寄送到濟州的可疑包裹相同，警方已著手透過郵局展開調查。

刑事局查證，韓國蔚山市收容機關收到自我國寄送的郵包，確實造成3名院內人士疑似吸入不明氣體後送醫治療，經查這些郵包是大陸以「貨轉郵」方式海運來台，再經中華郵政貨轉中心理貨後以空運出口至南韓，並未入境我國。

警方表示，大陸電商出貨到日韓等國，因集貨等問題可能需費時7天，中華郵政為爭取商機，在蘆竹、台北港設置快速自動化倉儲，提供「貨轉郵」服務，大陸寄出的包裹到台灣中轉，貨品沒入境，穿上中華郵政「外衣」後轉送至世界各地郵政，可能只需3至5天，可大幅減少遞送時間，提升競爭力。

據了解，日本之前也曾收到來自大陸，經中華郵政轉寄的包裹內有違禁品。警方指出，韓國警方只要根據包裹上的條碼即可知道運送歷程及寄件人地址等資料，目前已透過駐韓聯絡官與當地警方保持密切聯繫，交換情報，並與財政部關務署、法務部調查局及相關單位共組專案小組深入追查中。