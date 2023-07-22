一名女網友日前和男友及一群朋友外出聚餐小酌，她喝到有點醉的時候不小心秀出股票獲利畫面，沒想到男友得知她投資賺了327萬後，對她態度大轉變，甚至提到「想結婚」，女網友心寒「落差真的太大，雖然還沒有談到要分手，但就是有種怪怪的感覺。」許多網友都勸原PO快逃，「目的性太強，好可怕」、「他有興趣的應該是妳的錢吧，只能說快點跑！」

一名女網友在《Dcard》發文指出，日前和男友及一群朋友到居酒屋吃飯喝酒，大家都喝到有點茫時，突然有人炫耀股票賺了多少錢，她不甘示弱，湊過去說「我也有股票啊，我還賺比你多欸！」

原PO打開手機APP給大家看，股票市值2818萬，累積獲利達327萬，當下朋友驚呼「300萬！」沒想到那次聚餐後，男友對她態度大轉變，突然對她很好，回訊息也超快，還會替她解決任何問題，甚至跟她提到想結婚，讓交往3年覺得感情變淡的原PO「突然以為在熱戀」。

另外，男友也會無意間提起「妳很會投資欸」、「之前怎麼不說」、「妳真的有那麼多錢喔！」讓她覺得有點可怕。

許多網友都認為原PO男友太刻意，「好噁心的反差行為」、「這種很尷尬，但我好像也一樣會往比較不好的方向想」、「他有興趣的應該不是股票而是妳的錢吧，只能說快點跑」、「你們根本還沒結婚，感覺好像他把妳的錢看成他的錢的感覺！」也有網友直呼「這男生心態也是奇怪，我女友名下5棟房我都覺得不甘我的事。」

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