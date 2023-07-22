「方山水獨賣套房」具東方美學的設計風格。（承億文旅提供）

「潭日月」前身是文武廟附屬飯店「景聖樓」。（承億文旅提供）

「寒拾月」雙人套餐採用南投在地食材入菜。（承億文旅提供）

夏天戲水最快活。曾獲得「2021全台最美飯店＆最美客房雙冠軍」的承億文旅潭日月飯店，即日起至7月28日推出「漫溯‧貓囒」住房專案，入住最美客房方山水獨賣套房，加贈日月潭在地SUP教學團隊─魚人立槳SUP體驗，讓旅客入住頂級湖景套房之餘，能漫遊日月潭湖光山色，一口氣飽覽貓囒山的壯闊以及日月潭的絕美景緻。

除了入住最美客房，亦有暑假限定的「住仁山，贈雙人套餐」住房專案， 讓旅人可遠眺青龍山脈或飽覽文武廟宮殿建築的白天日景及夜晚燈光投影，有潭日月寒拾院特色江浙料理美食相伴，讓旅人吃飽喝足盡情玩，訂房日期自即日起至7月25日止。

「承億文旅潭日月」前身為日月潭當地名勝─文武廟附屬飯店「景聖樓」，以「文武兼俱的東方美學文化」為主題，自2021年開幕至今，以其無死角的日月潭夢幻美景，及東方書院美學結合文創設計的風格，屢獲住客高分好評。

獲「最美房間」的潭日月「方山水獨賣套房」，更是東方美學展現的極致，落地窗景讓旅客與日月潭共生息，溫文儒雅的和室空間及一方棋盤格子空間，為眼前日月氤嵐的絕景留白，成為全台旅客心中的住宿首選。