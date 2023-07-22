嘉義同鄉會總會長劉輝雄強調，最大願望就是把侯友宜送進總統府。（李奇叡攝）

中華民國嘉義同鄉會聯合總會今上午為國民黨總統參選人侯友宜成立「侯援會」，現場湧入近3千名身穿「嘉義人，支持家己人」的嘉義鄉親，高喊「侯友宜，凍蒜」。侯友宜說，台灣需要他的時候，他就站出來，這是嘉義人永遠的堅持與氣魄；嘉義同鄉會總會長劉輝雄、前總會長蔡銘桐也在台上高呼，最大願望就是把侯友宜送進總統府。

「侯援會」成立活動今辦在板樹體育館，侯友宜在新北市議長蔣根煌、立委曾銘宗，以及立委參選人林國春、洪佳君、蔡明堂、議員戴湘儀與王威元陪同下出席，並授旗給嘉義同鄉會理事長許明森，現場近3千人一同高喊「侯友宜，凍蒜」，展現團結精神。

侯友宜說，看到滿滿的嘉義鄉親挺他，心中有滿滿的感動；身為嘉義人，他引以為傲、引以為榮，因為有鄉親的支持，自己才可以站在這個地方。他說，自己從鄉下出來，一步一腳印為國家犧牲奉獻，從第一線做刑警，到現在做市長，剛好做了15個職務，每一個位子，都經過時間的淬煉、經過所有市民跟長官的考驗，用的就是嘉義人的精神，才讓這15個職務得到大家的肯定。

侯友宜表示，嘉義人的精神就是一步一腳印，話少說、事情認真做，用堅強的力量奉獻給中華民國、奉獻給台灣。而他一輩子保家衛國，不顧自己生命，就是要顧人民的安全，讓我們下一輩的人可以平安過日子，「我們到了這年紀，沒有求其他，求台灣永遠可以和平民主自由走下去」。

侯友宜說，現在看到兵役延長、兩岸兵兇戰危，在這個關鍵時刻他站出來，要讓兩岸安全和平相處，才有辦法讓我們的經濟產業，可以立足於此，繼續拚下去。他強調，在這個關鍵時刻，中華民國、台灣需要他的時候，他就站出來，這是嘉義人永遠的堅持與氣魄，這是家人的氣魄；因此今天不只他一個人站出來，也要所有的嘉義人為了國家、人民，為了下一輩一起站出來。

侯友宜表示，這幾年民進黨執政時黑金權貴、弊案連連，而先前官方統計1年被騙700億，現在已經超過這金額；他批，這個政府讓台灣七年多沒安全、沒清廉，是不是要換別人來做，給嘉義人一個清廉、認真、堅持的總統？

侯友宜說，前副總統蕭萬長從基層公務人員拚到副總統，他的精神也帶動台灣經濟的奇蹟，這是嘉義人的驕傲，而自己就像是蕭萬長一樣，這次站出來不只要讓經濟繼續發展，也要把國家安全顧好，把清廉、有效率的政府做好，也讓下一代繼續走下去。

劉輝雄說，230年前，台灣發生林爽文事件，只有台南、鹿港跟我們諸羅城沒有淪陷，那時嘉義人的祖先團結抵抗匪徒，讓在北京的乾隆皇帝驚呼，原來嘉義人這麼勇敢，所以就把諸羅改成嘉義。這是兩百多年前的歷史，現在嘉義人又出了一個侯友宜要當總統，是不是很厲害？他直言，自己最大的願望的就是把侯友宜送到總統府 。

劉輝雄表示，侯友宜兩個禮拜前回去嘉義拜訪，場場爆滿，蕭萬長也專程參加，就算燒聲也叫大家要支持侯友宜，讓在場嘉義鄉親都動容。他說，自己那時站在侯友宜旁邊，看到侯的眼眶都紅了，侯友宜就是一個鐵漢柔情的人，但有不同於平常人的毅力跟精神，這次就是要領導台灣，完成我們政黨輪替。

劉輝雄強調，嘉義人身分證第一個字是Q，就是讓大家Q作伙，Q代表嘉義人的DNA，就是要團結，現在大家要一同寫下歷史，讓嘉義人出一個總統。