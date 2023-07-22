台北流行音樂中心落成至今3年，仍有1.9億元工程款未支付給廠商，導致台北市政府每月須支付80萬元利息，使蔣萬安市府與前台北市長柯文哲頻頻隔空交鋒。文化部長史哲今天指出，把這件事政治化，對文化藝術本身不好，他個人在高雄一樣處理過這個問題（指高雄流行音樂中心），也說服高雄市議會同意編列，事實上也不會有衍生利息或罰款的問題，所以大家心平氣和解決問題比較重要。

對於北流工程款爭議，史哲今陪同行政院長陳建仁參訪迪化商圈時表示，台北市文化局長蔡詩萍上任之後，有主動跟文化部前部長李永得溝通，他跟蔡詩萍也有針對這個議題交換過意見，大家都基於公務的目的，都不是為了個人，所以大家都有共識基於依法行政的立場原則之下，來協調溝通。

史哲說，在李前部長時期，達成共識交給第三方律師認定法律關係，大家都是非常理性客觀來進行，坦白講大家都是為了工程好，也沒有人去懷疑任何人是故意的，「但把這件事政治化，我是覺得對文化藝術本身是不好的」，有問題就誠懇來解決、說服議會。

史哲也分享，他個人在高雄一樣處理過這個問題，也是很誠懇跟議會報告在工程遇到問題，也請增經費，確實文化部也盡力，當年差了1.95億元，也說服高雄市議會同意來編列，那已經是好幾年前的事情，事實上也不會有衍生利息或罰款的問題，所以大家心平氣和解決問題比較重要。