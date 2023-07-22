大陸央視新聞22 日報導，據重慶市水文監測總站監測，21日8時至22日8時，重慶有中到大雨，局地暴雨到大暴雨，13區縣暴雨，璧山區璧北河一度超警。此外，上海已發布雷電黃色預警訊號，今天將伴有短時強降水和雷雨大風。

重慶市北碚、巴南、渝北、璧山、長壽、涪陵、忠縣、豐都、石柱、武隆、酉陽、雲陽、奉節等13個區縣出現暴雨，其中長壽、涪陵等2個區縣出現大暴雨。最大日降雨量出現在長壽湖鎮龍溝村，為118.5毫米。受降雨影響，璧山區璧北河超警，截至今日（22日）8時，已回落至警戒水位以下；其餘渝北朝陽河、江津梅江河等37條中小河流出現1~5米漲水過程，最高水位均未超警戒水位。

大陸水利部門預計22日8時—24日8時，重慶中小河流水勢基本平穩，無明顯漲水過程。24日8時—25日8時，重慶中西部部分中小河流可能出現不同程度漲水過程。

大陸官方「上海發布」微信公眾號通報，上海中心氣象台7月22日8時35分發布雷電黃色預警訊號：預計未來24小時內上海市將發生雷電活動，可能會造成雷電災害事故，並伴有1小時20-40毫米的短時強降水和7-9級的雷雨大風，請注意防範。