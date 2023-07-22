▲基隆市長謝國樑（中）與國民黨基隆市立委參選人林沛祥（左）共同至七堵南興市場合體掃街。（徐佑昇攝）

拋藍白合拿下國會共推正副院長 謝國樑：換侯無稽之談

基隆市長謝國樑22日與國民黨立委參選人林沛祥至七堵南興市場掃街，謝表示，他個人希望2024總統立委大選，非綠聯盟能夠有默契合作。以立委而言，在國民黨有優勢的區域，民眾黨可評估禮讓，才不會讓民進黨漁翁得利，像基隆就是示範點。謝更提出藍白合作拿下國會多數，共推正副院長的想法，並駁斥換侯是無稽之談，一定會力挺侯友宜。

謝國樑表示，若是未來立法院立委藍營和綠營都不過半，民眾黨確實可以成為穩定台灣的力量。但若民眾黨在國民黨有經營且有機會勝選的區域派人，就可能造成民進黨漁翁得利，反而民眾黨讓成為關鍵力量的機會消失。謝並指出，像是以基隆為例，如果民眾黨不提名立委候選人，就是達成這策略明智的選擇。

謝也說，像是國民黨也會有一些立委艱困選區，如果這時候派民眾黨的戰將去挑戰，在這種有默契的合作下，就有機會讓國會的藍白席次最大化，超過民進黨，也能夠共推立法院正副院長，這對民眾黨來說是力量的延伸，同時對國民黨來說也有實質的幫助，這是他衷心期盼的目標。

至於被問到明日將出席國民黨全代會部分，謝表示目前有聽說一些耳語說要換侯，但他認為是無稽之談，他一定會堅定支持國民黨提名的總統候選人侯友宜和立委參選人林沛祥，也會在這個基礎之下，持續促成非綠陣營的合作。

最後謝國樑補充，由於明天行政院副院長鄭文燦要來基隆視察西岸旅運中心及郵輪相關的規畫，但因為他要出席全代會，沒辦法親自接待，已經致電副院長辦公室先行告知。他也很感謝鄭對於基隆捷運相關預算與規畫的協調，未來若有進一步的方案，也會正式向市民報告。