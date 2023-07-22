屏東車城海口港「看海美術館」日前和日本二位女性藝術家阿部有加、大塚麻子合作，展出「思考之椅」、「巨無霸貪食兔」、「風中找到一首詩」投影展覽等藝術創作，成為遊客到國境之南旅遊的絕佳景點。屏東縣長周春米今（22）日表示，該展覽只到7月29日，呼籲大家一定要來看！

周春米在臉書發文提醒，看海美術館的《華麗的綻放》特展倒數一週，一定要來看！屏東邀請兩位日本藝術家來到國境之南策展，展覽只到7/29，來這邊「怎麼拍都療癒」。周還提到，阿部有加創作的「思考之椅」，能吹著海風想事情，或是放空都可以，將永久典藏在海口港；另「巨無霸貪食兔」更是來到此處，打卡必拍的經典。至於待（呆）樓內大塚麻子創作的「風中找到一首詩」投影沉浸式展覽，周春米也直呼，能讓人置身在文學與藝術的夢幻世界裡。

周春米最後強調，前往恆春半島的路上，一定要先轉進海口港看海美術館，感受國際級的藝文展覽，讓屏東驚豔你的視野！