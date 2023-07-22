國民黨明將舉行全代會，立法院前院長王金平因宗教活動不克出席。國民黨主席朱立倫22日表示，王院長最先表態支持國民黨總統參選人侯友宜，他跟神明有約，但相信王院長不論在哪個地方，都是幫忙全力祈福、祈求所有的神明能夠保佑國民黨。侯友宜也說，從他被徵召以來，王金平一直力挺。

王金平因有宗教活動而不克出席全代會，朱立倫表示，王院長是最先表態全力力挺侯友宜的，也幫侯市長號召了所有的立委同仁，一起組成了後援會，王院長是最大的支持力量之一，王院長也都非常關心，這點他非常感謝王院長。

朱立倫說，王院長說他跟神明有約，他知道明天王院長在北部、南部、花蓮，神明都跟他有約。朱說，不知道王最後的情況是怎樣，王院長不論在哪個地方，都是幫忙全力祈福、祈求所有的神明能夠保佑國民黨。

侯友宜則說，王院長有重要的宗教活動，事先他們都有聯絡過，他非常感謝王院長，從他被徵召以來一直力挺，都會團結在一起，而韓市長、盧市長跟他以前到現在都是並肩作戰，為中華民國而努力。

另外朱立倫被問及，是否有與民眾黨總統參選人柯文哲通過電話，朱立倫說，不用見縫插針，他昨天講得非常清楚，他們幕僚之間都是老朋友，本來就熟識，所以有保持聯繫，他跟柯今年只有公開場合的見面。

另針對侯友宜、民進黨總統參選人賴清德今都成立嘉義同鄉後援會，被認為是互別苗頭，而賴也被批吃相難看，朱立倫表示，真正吃相難看的是民進黨執政這八年，真的是「吃銅吃鐵」、特權橫行，這是民眾最不能接受的。至於其他的部分，就看民進黨怎麼做，不要動用太多的國家資源，讓民眾可以勉強看到還維持一點台灣民主的基礎。