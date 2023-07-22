台西鄉藝術協會理事長丁仁桐融合牡蠣殼、文蛤殼元素的木娃娃，高130公分，凸顯台西特色。（周麗蘭攝）

筆芯雕刻達人李建竹則用鉛筆芯雕出1公分的小娃，需要放大鏡才看得清楚。（周麗蘭攝）

林國基（左）向縣長張麗善（中）及縣府文觀處長陳璧君（右）導覽他收藏的木芥子以及心願。（周麗蘭攝）

知名服裝設計師林國基收藏大量「木芥子」，一種源於日本的木頭娃娃，22日他在故鄉雲林台西的海口故事屋展出收藏品，他先邀台西鄉藝術家丁仁桐、二崙鄉筆芯雕刻家李建竹創作有各自特色風格的木娃娃，他希望能帶動故鄉的農漁民在農閒時創作，成為生財工作的伴手禮。

日本傳統的木芥子是以木頭手工製作，有著簡單的肢幹及刻意放大的頭部，沒有手腳是它的特色。林國基目前在海口故事屋展出300多件他的收藏品，希望台西鄉民也能以此發想創作「台西木娃娃」。

林國基的「娃娃同學會」展覽期間，提供台西鄉民DIY繪製，藝術家丁仁桐已彩繪一個130公分高的木娃娃，融合當地的農產剩餘物文蛤殼、牡蠣；筆芯雕刻達人李建竹則用鉛筆芯雕出1公分的小娃。

林國基表示，他希望平價的木娃娃產品能在台西鄉產出，農漁民在農閒時就能有額外收入，使用牡蠣殼、文蛤殼創造出最大經濟效益，這次提供免費體驗活動也帶給台西鄉小朋友美學教育。

雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君今（22日）前往觀賞，張麗善表示，林國基是台西鄉子弟也是知名設計師，這次回到家鄉展出娃娃是第二次，第一次是芭比娃娃，縣府希望他收藏的1萬件來自全世界各地芭比娃娃有一個展示點，讓全台民眾未來都要來雲林看芭比娃娃館。

台西鄉藝術協會理事長丁仁桐說，林國基認為娃娃是服裝設計的縮小版，大量蒐集娃娃作為創作靈感，除了日本木娃娃，還有上萬個芭比娃娃，最大心願是在家鄉設置1座娃娃博物館，讓孩子接觸不同的藝術文化，此次木娃娃展是第2波，日後還會持續辦理相關展覽，也為成立娃娃博物館暖身。