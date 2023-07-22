日本旅行業協會中四國支部踩線團參訪彰化八卦山大佛。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

日本旅行業協會中四國支部踩線團參訪鹿港龍山寺。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

疫後國際旅遊熱絡，除了國人瘋遊日本，日本也有不少遊客偏愛到台灣旅遊。今天日本旅行業協會JATA中四國支部派員到彰化縣踩線取材，他們到了彰化市扇形車庫、八卦山大佛及鹿港龍山寺與老街等景點，感受彰化深具歷史人文的觀光特色。

為了善盡地主之宜，並讓日本踩線團留下美好印象，彰化縣長王惠美在踩線團抵達鹿港龍山寺時也到場致意，並致贈特色伴手禮，全力爭取日本旅行業者帶團到彰化縣觀光旅遊。王惠美強調，隨著旅遊市場回溫，彰化縣已做好接待國際旅客的準備！

日本旅行業協會中四國支部成員一行共7人，包括日本旅行業協會JATA中四國支部支部長時永幸雄、副支部長佐佐木伸二、副支部長阿比留真二、副支部長濱口剛、總務委員長植田伸幸、廣島地區委員長増本義伸、事務局長橋村秀樹等人，涵蓋了西日本、四國及廣島地區的相關旅行業者。

他們來到彰化縣後，先前往彰化市參觀有火車旅館之稱的國定古蹟扇形車庫，這是亞洲唯二的景點，具有百年歷史，他們看到火車頭隨著轉盤進行車庫，手中相機也拍個不停。

日本踩線團也參觀已有一甲子歷史的八卦山大佛，正好八卦山大佛剛換新裝不久，陽光照射下，大佛閃閃發亮，展現出最好的一面。

踩線團還到有開放博物館之稱的鹿港小鎮感受具台灣特色的人文風采，他們先是參觀鹿港龍山寺，欣賞廟宇建築之美，然後再走訪鹿港老街，感受彰化深厚的文化內涵。

為迎接疫後旅遊商機，彰化縣從今年2月起已接待過新加坡、日本「愛知國際文化交流財團法人」、歐洲踩線團及台灣國際郵輪協會及相關旅行社代表，盼能爭取國際觀光客聚焦彰化，組團到彰化一遊！