清華大學原子科學院院長（右）、核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修（左）。（本報資料照）

2018年11月24日，「以核養綠」公投獲得589萬5560同意票，占總投票數59.6％，不僅成功引領民眾對核能的認識，民進黨政府更因此無人敢再說「非核家園是全民共識」的囈語。為紀念這起公民運動，「核能流言終結者」推出《無煙硝的革命：以核養綠公民運動紀實》，記錄擁核公投始末與參與志工們的心路歷程，書籍出版費用將用於持續推動到「以核養綠」實現為止。

清華大學原子科學院院長李敏表示，「以核養綠」公投發起至今已5個寒暑，「我們很努力的要力挽狂瀾，但不幸的是執迷不悟執政黨已將台灣的電力系統帶入泥淖。」

回顧發起公投經過，李敏直言：「被反核團體『我是人，我反核』、『用愛發電』氣瘋了」，因此一群沒有資源、沒有組織、沒有經費、沒有社運經驗的政治運動素人，憑著一股衝動與知識分子的社會責任感，發起了這場擁核公投，這有可能是全世界第一個全國性的擁核公投。

對於「以核養綠」公投在2018年底獲得超過589萬的同意票數，成功廢除《電業法》第95-1條文：「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」。李敏指出，但黨名為民主進步的執政黨，居然不尊重社會大眾希望繼續使用核能的意願，仍然堅持推動「非核家園」政策，公投志工繼續發起「核四商轉公投」，在2021年12月18日舉行的公投當中，反對得票率52.8％，僅略高於贊成的47.2％，「在執政黨傾巢而出的政治操弄下，能有這樣的成果，足以代表反核已不是民意的主流。」

李敏提到，表面看來，「以核養綠」團隊的努力，對民進黨政府失敗的能源政策沒有帶來任何衝擊，但所有的投入與付出，讓民眾對核能有了較多的認識，也改變了人心中核能的面貌。可以看到越來越多各行各業的人願意公開支持核能，「除了活在自己世界裡的陳姓行政院長外，沒有任何人敢說『非核家園是全民共識』的囈語！」

李敏說，2024是總統與立委的大選年，能源議題會是競選論述的主軸，談能源問題不能不提「電」與「碳」，也不得不討論核能。

李敏強調，就台灣的天然環境與經濟發展的狀況，繼續非核是死路一條。由民粹的角度，目前檯面上下所有的總統候選人都說支持核能，但截至目前為止，所有的候選人對於核能還都只是喊口號，沒有提出具體可行的政策，「我們期待後續的發展！」