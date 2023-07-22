女星丁國琳外型美豔、身材火辣，過去常在八點檔演壞女人，被封「惡女專業戶」。近日，她在社群po一張超近自拍，自嘲是「中華民國老太太」，但大部分網友都不這麼認為，驚訝丁國琳的皮膚維持的超好。

今年56歲的丁國琳，20日在臉書發文：「四捨五入等於六十歲，中華民國老太太無誤^^」，同時上傳一張超近自拍，只見丁國琳面無表情地看向鏡頭，臉上出現大片陰影，不過皮膚狀況良好，白皙、有光澤又沒什麼細紋，雙頰更是透出粉紅好氣色，完全不像她自嘲的「老太太無誤」。

網友留言誇讚：「人生70才開始，妳這個未成年少女」逗得丁國琳開心地回覆：「今天有吃糖」，底下一群網友附和：「丁國琳看起來也才30」、「還是很漂亮，天生麗質」、「一樣美魔女」、「哪來那麼美的老太太啊」、「能把60歲活成像40歲的外貌，真是太美好了」。

丁國琳曾分享保養訣竅，她非常注重食補，熱愛攝取綠色的蔬菜來延緩皮膚老化、吃卵磷酯補充雌激素，也會吃葡萄籽來幫身體抗氧化，另外冰糖白木耳也是她很熱愛補充膠原蛋白的飲品，還有益生菌、維他命B群等；此外，丁國琳每天都會喝足夠的水分，少吃熱量爆表又不健康的油炸食品。