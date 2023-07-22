羅志祥今出席主理的潮牌GOTNOFEARS年度聯名發表記者會。（羅永銘攝）

羅志祥將於29、30日在台北小巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，近期每天忙於練舞練唱，未料17日驚傳羅媽因糖尿病併發身體發炎已緊急住院3天，還瞞著兒子怕影響他彩排，直到羅志祥察覺不對勁，逼問親友後才得知此事，隨即趕回基隆陪伴媽媽；羅志祥今（22日）出席主理的潮流品牌GOTNOFEARS年度聯名發表記者會，受訪時他親吐擔憂母親病情心聲，坦言「不舒服、不好受」。

他表示母親因指數超標要一直打抗生素、胰島素，羅媽本想瞞著兒子、直到下周小巨蛋演唱會前見面時再說，趁機虧兒子太忙連媽媽住院都不知道，沒想到機靈的羅志祥，在媽媽住院第4天就發現「怪怪的」，「她作息時間變得不一樣，怎麼會12點就睡很怪，我跟她說『那我現在回基隆』，媽媽才說她不在基隆」。

逼問母親身旁親友後才知道羅媽出事了，他緊急趕回基隆，「到醫院門口時我停在門口站了一回兒，腦子裡有太多想法，過去經歷過爸爸的事，爸爸也是在同一家醫院，不想再到這個地方，不好受、不舒服」。幸好羅媽再過4天就可以出院，來得及修剪頭髮、到兒子的演唱會現場支持，「看到媽媽身體好一點我很開心，看她有笑、氣色變好，才放心去做我的事」。