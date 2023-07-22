台大醫院北護分院今天舉辦「長照與醫療新趨勢－幸福樂齡 醫養合一」院慶研討會，邀請衛生福利部、台灣大學及台大醫院體系的專家學者，與從事長照相關工作的人員進行研討交流。（台大北護分院提供）

台灣即將在2026年邁入「超高齡社會」，也就是21％的人口為老年人。第一線護理人員表示，需要被服務的長者很多，但礙於人力問題，目前已經面臨床數空在那裏，但服務量無法增加的困境，讓他們相當著急。衛福部表示，今年6月勞動部已放寬機構聘僱外籍看護的規定，希望解決照護人力不足的問題。

台灣即將邁入超高齡社會，根據國發會推估，2022年每4人扶養1名老人，到了2070年是每1.1人扶養1名老人。台大醫院北護分院今天舉辦「長照與醫療新趨勢－幸福樂齡 醫養合一」院慶研討會，邀請衛生福利部、台灣大學及台大醫院體系的專家學者，與從事長照相關工作的人員進行研討交流。

衛福部長期照護司副司長吳希文指出，相較於日本及歐美國家有15到20年的前置準備，台灣從高齡到超高齡社會只有8年的時間，因此需要積極佈建長照資源，包括獨老、老老照護都是關注面向。

吳希文指出，「長照2.0」政策的目標不只是失能、失智長者，目標是往前延伸到健康、亞健康及衰弱族群，幫助他們延長健康餘命；目前已佈建3600多個巷弄長照站，希望促進長者社會參與。針對失智、但未失能的個案，目前也佈建500多處社區服務據點。至於失能且失智個案，長照服務面向包括照顧及專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善，以及對家庭照護者的喘息服務，目前已有100多個照護者支持據點。

吳希文指出，不少民眾以為「有聘僱外籍看護工就沒辦法使用長照服務」，其實並不然，但可使用的服務面向會有差別，由於外籍看護已經提供照顧服務，扣除後仍有30％的額度可以使用專業服務，其他包括交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善服務、喘息服務，都是可以使用的。

隨著高齡人口增加，未來勞動力只會越來越不足。台大北護分院護理部主任姜遠萍指出，需要被服務的長者很多，但由於人力不足，床數空在那裏但服務量無法增加，但礙於該院是公家機關，無法聘僱外籍看護，希望主管機關能協助解套。

吳希文指出，目前全國有9.5萬名照顧服務員，人數持續成長，但住宿式機構人力成長相對緩慢，因此今年6月勞動部放寬相關規定，維持「本外勞1比1」前提下，將護理人員與本國看護人力併計，調整可聘僱外籍看護的上限。她說明，衛福部和勞動部並未規定公家機關不能聘用外籍看護，例如部立醫院、市立醫院皆有聘僱，需先釐清規定的源頭為何，如有需要可協助溝通協調。