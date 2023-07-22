▲消防人員趕至現場合力將受困於車內的傷者林女救出。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

▲駕駛林女被救出後已無生命跡象，後送澳底保健站，仍宣告不治。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

婦人貢寮桃源谷倒車不慎直墜20米山谷 救起送醫仍不治

新北市貢寮區的桃源谷道1.2公里驚傳墜谷意外！有一名66歲林姓婦人22日駕駛小客車與友人相約爬山，在停車時倒車卻不慎滑落邊坡，整車翻覆至20米高的山谷。消防局獲報緊急出動9車20人前往搶救，但將林女救出時已無生命跡象，急救後送往澳底醫療救護中心，仍於中午12時宣告不治。至於事故發生原因，還有待後續進一步調查。

消防局表示，轄下第六大隊於22日上午10時40分獲報，在新北市貢寮區桃源谷道1.2公里的桃源谷蕭家莊附近，疑似有一輛自小客墜落，車上並有人受困。

消防人員於中午11時6分抵達現場後，發現車子已墜落約20米深，整台車底朝天翻覆，而車內駕駛66多歲林姓婦人遭困車內無法動彈，經過一番努力，於11點14分將林女救出脫困，但當時林女已無呼吸心跳，呈現外科OHCA狀態，將傷者送往澳底保健站並持續急救，但仍於中午12時宣告不治。

據了解，不幸身故的林女原與59歲的友人李女相約爬山，由林女駕駛。於車子剛到現場停車時，李女先行下車，但林女疑在倒車時不慎，導致車子整台滑落至20米深的山谷翻覆。至於事發詳細原因，還有待後續進一步調查。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，報案者在報案時會十分焦急，但請務必保持鎮靜， 119 接受民眾報案時，為使其獲得最好之緊急救護或災害搶救處置， 派遣員會詢問民眾事故地點、受困人數、現場情形、報案人電話及姓名等問題，進而判斷最適合的救援能量，讓救援人員以最迅速之速度到達至待救者身旁。